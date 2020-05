Szymon Hołownia: Platforma po pierwsze nie umie wygrywać z PiS. Po drugie nie ma wizji Polski

Szymon Hołownia: Platforma nie umie wygrywać z PiS

- O ile jasno widzę, że PiS to zło i to, co oni robią, jest złe - nie mówię tutaj o ludziach tylko o sposobie zarządzania państwem i o tym, jak to widzą - o tyle, jeżeli chodzi o Platformę, to są to stracone nadzieje, stracone szanse i kompletny brak wizji - powiedział we wtorek Szymon Hołownia w TVN24.