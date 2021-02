Szymon Hołownia o rodzinnym dramacie. Opowiedział o śmierci braciszka

Szymon Hołownia o śmierci brata

Szymon Hołownia zdradził, że jego starszy brat Andrzej umarł, jak był małym dzieckiem. Wtedy polityk był noworodkiem. - I to, nie chcę powiedzieć, że wywarło jakieś szalone piętno na nas wszystkich, ale na pewno w jakiś sposób poukładało nasze relacje na etapie wczesnego dzieciństwa - powiedział lider ruchu Polska 2050.

Zobacz także: Szymon Hołownia o transferach do ruchu Polska 2050. "Mamy sygnały ze Zjednoczonej Prawicy"

Szymon Hołownia i jego ruchu Polska 2050

Szymon Hołownia szerszej publiczności dał się poznać jako dziennikarz, pisarz, publicysta i prezenter telewizyjny. Zaczął on jednak działać jako społecznik i polityk.

W 2020 roku był on kandydatem na urząd prezydenta RP. W tym samym roku został on powołany na funkcję prezesa stowarzyszenia Polska 2050. Jego ugrupowanie w zeszłym tygodniu złożyło wniosek do marszałek Sejmu w sprawie rejestracji koła poselskiego.