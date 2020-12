Szymon Hołownia gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Burza wokół 29. urodzin Radia Maryja. "To jest nadużywanie Ewangelii do celów niecnych, to jest niszczenie autorytetu Kościoła i ośmieszanie Kościoła" - napisał Tomasz Terlikowski. Publicyście nie spodobały się słowa wygłoszone podczas obchodów. O. Tadeusz Rydzyk bronił bp. Edwarda Janiaka i nazwał go "męczennikiem".