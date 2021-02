Szymon Hołownia chwali Donalda Tuska. "Zawsze warto słuchać go z uwagą"

- Donald Tusk to polityk z ogromnym, również międzynarodowym doświadczeniem, zawsze warto słuchać go z uwagą. Natomiast dalecy jesteśmy od fetyszyzowania idei "jednoczenia opozycji" - skomentował Szymon Hołownia w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Działacz polityczny zaznaczył, że "zanim zaczniemy rozmawiać o 276 mandatach, chcielibyśmy najpierw uzgodnić wspólnie cztery czy pięć punktów, co do których zgadzamy się, że bylibyśmy w stanie zrobić je wspólnie po wygranych wyborach".

Polska 2050. Będą kolejne transfery do ruchu Hołowni?

Szymon Hołownia w wywiadzie odniósł się również do decyzji Joanny Muchy i Pauliny Hennig-Kloski, które przeszły z Koalicji Obywatelskiej do jego ruchu. Podkreślił, że "koło poselskie było nam potrzebne, by móc korzystać w parlamentarnej pracy, z większej liczby narzędzi".