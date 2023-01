Szybka inwazja? Pentagon reaguje

- Widzieliśmy ostatnio bardzo prowokacyjne zachowanie ze strony chińskich sił i próby ustanowienia nowej normalności. Działalność lotnictwa nad Cieśniną (Tajwańską), zwiększona działalność okrętów powierzchniowych (...) ale co do pytania, czy to oznacza nadciągającą inwazję, to poważnie w to wątpię - powiedział Austin podczas wspólnej konferencji po spotkaniu z udziałem sekretarza stanu Antony'ego Blinkena oraz ich japońskich odpowiedników, ministra obrony Hamady Yasukazu i szefa japońskiej dyplomacji Hayashiego Yoshimasy.