Szwecja. Koronawirus rozprzestrzenia się wolniej niż w innych krajach

Szwecja. Koronawirus ma inną dynamikę niż pozostałych krajach

Koronawirus w Szwecji. Inni mogą być mniej odporni

Mówiąc o dynamice pandemii koronawirusa, główny epidemiolog Szwecji, cytowany przez TVN24, podkreśla, że "inne kraje zmieniają ciągle swoje strategie, a ich społeczeństwa mogą być także w mniejszym stopniu odporne". To, że w Szwecji sytuacja związana z koronawirusem jest bardziej stabilna, może być uzależnione od tego, że w tym kraju te same rekomendacje obowiązują przez długi czas, mieszkańcy przyzwyczaili się do nich i ich przestrzegają. Nie muszą co chwilę zmieniać przyzwyczajeń i stosować się do ciągle nowych zaleceń.