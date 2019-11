Szwajcaria. Najdroższy zegarek na świecie sprzedany. Sprawdź, ile kosztował

Na charytatywnej aukcji w Szwajcarii sprzedano najdroższy zegarek na świecie. Wyrób firmy Patek Phlilippe pobił prawie dwukrotnie poprzedni rekord najdroższego zegarka na rękę.

Szwajcaria. Najdroższy zegarek na świecie sprzedany na aukcji

Grandmaster Chime 6300A-010 – tak nazywa się najdroższy zegarek na świecie. Na aukcji Only Watch 2019 w domu aukcyjnym Christie's w Genewie zapłacono za niego 31 milionów franków szwajcarskich , czyli 28,2 mln euro. To mniej więcej 122 miliony złotych.

Firma Patek Philippe przygotowała zegarek na aukcję Only Watch 2019. W wydarzeniu odbywającym się co dwa lata biorą udział najsłynniejsi producenci czasomierzy. 99 procent zysków z aukcji przekazują na badania nad dystrofią mięśniową Duchenne'a u dzieci. Ta choroba genetyczna prowadzi do nieodwracalnego zaniku mięśni. W tym roku aukcja została zorganizowana po raz ósmy.