Szwajcaria. "Czekoladowy deszcz" w mieście Olten, niedaleko Zurychu

W fabryce czekolady Lindt & Sprüngli doszło do awarii systemu wentylacyjnego. Jak podał "ES News", firma potwierdziła, że była to niegroźna usterkawentylacji, która jest wykorzystywana do chłodzenia linii do opiekania kakaowych ziaren podczas kluczowej części procesu produkcji czekolady. System został szybko naprawiony. Szwajcarska fabryka nie musiała też przerywać produkcji.