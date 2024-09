Sztuczna inteligencja – zagrożenie czy szansa dla służby zdrowia?

Po zgromadzeniu danych są one przetwarzane przez algorytm systemu AI. Co do zasady, dobrze zaprojektowany algorytm na podstawie danych dobrej jakości podejmie odpowiednie decyzje. Statystycznie system AI, który nie ulega zmęczeniu i emocjom, myli się rzadziej niż człowiek. Dochodzimy tutaj jednak do kolejnej grupy wyzwań, które stoją przed twórcami i użytkownikami rozwiązań AI. To aspekty prawne i etyczne. Co stanie się, gdy system się pomyli? Czy odpowiedzialny jest pracownik medyczny nadzorujący jego pracę, czy twórca algorytmu? A może regres odpowiedzialności powinien dotyczyć jednostki certyfikującej wyrób medyczny? Niestety, nie ma na świecie spójnej legislacji dotyczącej tych zagadnień. Liderem w tym zakresie wydaje się UE, która 12 lipca 2024 opublikowała Rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI Act) [6]. Około 200-stronicowy dokument to początek próby uregulowania tych złożonych kwestii. Od 2027 roku jego przepisy mają być wiążące także dla wyrobów medycznych, a z czasem możemy spodziewać się ich kolejnych nowelizacji i uzupełnień np. w formie wskazówek. Spodziewamy się, że powstanie kilkaset stron przepisów dla twórców i użytkowników systemów AI, ale eksperci wydają się w tym przypadku zgodni: lepiej mieć niedoskonałe i zawiłe prawo, niż nie mieć go w ogóle…