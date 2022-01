Szpitale ujawniły covidowe pensje lekarzy. "Dorabiał, dorabiał, dorabiał i tak wyszło"

Szpitale doprecyzowały, że przykłady maksymalnych pensji (brutto) zawierają 15 tys. zł ministerialnego dodatku covidowego (wypłacany co miesiąc) oraz wynagrodzenie za dyżury. Jak wynika z tabeli, rekordzista z Wadowic zarobił 18 tys. zł za same dyżury, co świadczy o gigantycznej liczbie przepracowanych godzin.