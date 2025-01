Szpital odmówił jej pomocy, 32‑latka zmarła. "Doszło do naruszenia procedury"

30 grudnia 2024 roku 32-latka pochodząca z Ukrainy zgłosiła się do Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Pielęgniarce, która zajmowała się triażem (selekcją chorych) przekazała, że ma problemy z oddychaniem i niskie ciśnienie krwi.

Pacjentka nie została jednak przyjęta. Pielęgniarka uznała, że jej stan nie wymaga pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym i odesłała ją do lekarza w przychodni. Tam lekarz stwierdził, że kobieta ma zawał serca, a jej stan wymaga natychmiastowej hospitalizacji . Chora karetką pogotowia wróciła do piotrkowskiego szpitala, ale po kilku godzinach zmarła.

Skargę na działanie szpitala złożył na początku stycznia mąż 32-latki. Po wpłynięciu dokumentu, dyrekcja wszczęła postępowanie wyjaśniające. - W wyniku tego postępowania ustalono, że doszło do naruszenia procedury podczas obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym - mówi WP rzecznik prasowy szpitala Bartłomiej Kaźmierczak.

- Nie doszło do obowiązkowego przeprowadzenia triażu przez pielęgniarkę, która w tym dniu pełniła dyżur w obszarze segregacji medycznej. W związku z powyższym w stosunku do pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe - przekazuje Kaźmierczak.

Jak informuje rzecznik, w stosunku do pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe w postaci kary nagany z wpisem do akt. Tłumaczy również, że pielęgniarka cały czas pracuje w szpitalu, a nagana, którą otrzymała jest najwyższą możliwą karą przed zwolnieniem.

Przeprowadzono także wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, dotyczące całego procesu terapeutycznego pacjentki, od momentu przybycia do szpitalnego oddziału ratunkowego do przekazania i hospitalizacji w oddziale kardiologicznym z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej. Obecnie szpital oczekuje na wyniki sekcji zwłok pacjentki. Wszystkie informacje zostały przekazane prokuraturze.

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w przesłanym nam oświadczeniu informuje, że "prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia narażenia 32-letniej kobiety narodowości ukraińskiej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do jej zgonu".

- Ustalamy okoliczności i przebieg zdarzenia, w szczególności badamy fakt przyczynienia osób trzecich do zgonu kobiety - mówi WP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, prokurator Dorota Mrówczyńska. Jak dodaje, za tego typu czyn grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sprawą 32-letniej pacjentki zajęło się też biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Jak tłumaczy nam RPP, wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik wystąpił do dyrekcji piotrkowskiego szpitala o odniesienie się do sytuacji i przesłanie dokumentacji medycznej pacjentki w terminie trzech dni od dnia otrzymania pisma. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego RPP oceni, czy doszło do naruszenia praw pacjenta.