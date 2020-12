Szpital Narodowy nie przyjmuje pacjentów? Dyrektor odpowiada lekarce

Opublikowane oświadczenie dotyczy relacji lekarki zatrudnionej w szpitalu na Solcu w Warszawie, która opowiedziała o tym, jak wygląda obecna sytuacja w polskim systemie ochrony zdrowia. - Dziś, jeśli człowiek wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej, to COVID jest dla niego bonusem, bo z nim ma szanse w ogóle dostać się do szpitala. Bez COVIDU nie przyjmą go nigdzie - mówi medyk w rozmowie z portalem onet.pl.