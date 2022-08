Szokujące praktyki funkcjonariuszy policji w Londynie. Traumatyczne przeżycia co najmniej 650 dzieci

Skandaliczne przeszukanie nastolatki

Sprawa wyszła na jaw w następstwie dochodzenia po skandalu, który wstrząsnął opinią publiczną w Wielkiej Brytanii. 15-letnia czarnoskóra uczennica została przeszukana w szkole we wschodnim Londynie. Nazwana w raporcie jako Child Q (Dziecko Q) nastolatka, która była podejrzana o posiadanie marihuany, została zmuszona przez funkcjonariuszy do rozebrania się do naga. Dla mającej w tym czasie okres dziewczyny przeszukanie było upokarzające. W momencie prowadzenia czynności przez policję w tego typu sytuacji powinna być "odpowiednia osoba dorosła". W tym przypadku taka osoba nie została wezwana. Przy nastolatce nie znaleziono żadnych substancji psychoaktywnych, ponadto nie skontaktowano się z jej rodzicami.