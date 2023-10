Szokująca informacja. Nożownik z Poznania wcześniej napisał list

Inna z mieszkanek Łazarza zauważyła, że przed atakiem na chłopca mężczyzna był w pobliskim sklepie. - Przed atakiem rozmawiał z jedną z ekspedientek jak była na papierosie. Zapytał się jej, czy wie, że papierosy zabijają. Powiedziała: "i co z tego", a on jej na to: "to jak papieros cię nie zabije, to ja cię zabije" i ona coś mu odpowiedziała, a potem weszła do środka – relacjonowała pani Renata.