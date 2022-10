Szok po tragedii w Korei Południowej. Liczba ofiar wciąż rośnie

Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina przekazał w rozmowie PAP, że resort dyplomacji jest w stałym kontakcie z konsulem w Seulu. - Jak dotąd nie ma informacji o Polakach, którzy ucierpieli lub mogliby ucierpieć w ostatnich wydarzeniach w Seulu i nic nie wskazuje na to, by miało to się zmienić. Jednak stale monitorujemy sytuację na miejscu - poinformował Jasina.