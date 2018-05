Szkolne pielęgniarki boją się ran po cięciach. "Chcemy pokazywać, że wszystko jest w porządku"

O samobójstwach dyrekcja nie mówi, żeby nie dawać złego przykładu. Uczniowie słyszą, że powinni wziąć się w garść i iść na jogę. - Jesteśmy bezradni - mówi o sytuacji w szkołach nastoletnia Amelia.

Polska, pod względem ilości samobójstw osób niepełnoletnich, jest druga w Europie. Szacunkowo co piąty nastolatek może zmagać się z depresją. A psychologów w szkołach brakuje od lat - średnio na jednego szkolnego psychologa przypadają niemal dwa tysiące uczniów. Depresja to w polskiej szkole wciąż temat tabu.

Piotr Barejka (Wirtualna Polska): Bardzo otwarcie wyszłaś ze swoją chorobą do ludzi. Dlaczego opowiadasz o niej publicznie?

Amelia Gruszczyńska: Chcę mówić głośno o tym, co dla mnie ważne i odczarować ten temat. Pokazać, że depresja nie musi być powodem do wstydu. Widzę, że to pomaga innym oswoić się z diagnozą, a nawet sięgnąć po pomoc