Szkolna wycieczka zakończona w klubie ze striptizem. 18-latek stracił w Krakowie majątek

Ta wycieczka na długo pozostanie w pamięci młodego Niemca, który postanowił w nietypowy sposób umilić sobie szkolną wycieczkę do Krakowa. Według relacji zamieszczonej w niemieckiej gazecie "Bild", 18-latek wybrał się do jednego z klubów ze striptizem, gdzie zamówił występ skąpo ubranej tancerki. Był przekonany, że płaci za tę atrakcję 65 euro, jednak gdy wrócił do domu znajdującego się w miejscowości Kümmersbruck, zauważył, że z jego konta zniknęło aż 5600 euro.