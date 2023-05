Szkolenie ukraińskich pilotów na F-16. Jest deklaracja Błaszczaka

- Chciałbym podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendy UE. To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. (...) Jest to przykład znakomitej współpracy państw europejskich na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Jest to narzędzie, które pozwoli na refundację ponoszonych kosztów podczas szkolenia żołnierzy ukraińskich - zapewnił wiceszef rządu.