Szejnfeld gratuluje PiS-owi, ale "bez uśmiechu"

Wysokie poparcie dla PiS w sondażach jest efektem systematycznego wdrażania kolejnych punktów programu wyborczego – ocenił w programie „Gość Wiadomości” Jacek Sasin (PiS). Polityk PO Adam Szejnfeld pogratulował PiS wyniku, ale zaznaczył, że robi to bez uśmiechu - informuje TVP Info.

– Mamy jeszcze rok do wyborów samorządowych, dwa lata do parlamentarnych, trzy do prezydenckich. Więc dzisiaj mogę gratulować, choć bez uśmiechu na twarzy, PiS-owi, (…) ale przyjdzie czas liczenia się nie w sondażach, tylko przy urnach. I mam nadzieję, że wtedy Polacy ocenią PiS tak jak się należy – powiedział Adam Szejnfeld .

Jacek Sasin odniósł się do pojawiających się opinii, że wysokie wyniki Prawa i Sprawiedliwości w sondażach są oznaką nie siły PiS, tylko słabości opozycji. – Ja nie podzielam tego poglądu. To jest jednak uznanie dla PiS za konsekwentną realizację programu – powiedział. Dodał, że bardziej dziwi go „tak wysokie poparcie dla Platformy Obywatelskiej w sytuacji, kiedy PO nie ma niczego do zaproponowania Polakom, żadnej alternatywy dla PiS”.