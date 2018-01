Szef rosyjskiej dyplomacji o Trumpie. "Destabilizuje światowy ład"

Sergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, odniósł się do polityki prezydenta Stanów Zjednoczonych. Skrytykował USA za "nieustanne grożenie Iranowi" oraz psucie szans na poprawę stosunków z Koreą Północną.

- Stany Zjednoczone jednoznacznie dają do zrozumienia, że militarna konfrontacja z Pjongjangiem to konieczność, choć wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji takiej lekkomyślności - powiedział Ławrow odnosząc się najprawdopodobniej do krytycznych tweetów Donalda Trumpa wymierzonych w stronę przywódcy Korei Północnej.