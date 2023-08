Szef Rheinmetall: Berlin chciał dostarczyć broń Moskwie

"Były to części samochodowe z naszego cywilnego sektora: tłoki, filtry powietrza i podobne rzeczy" – cytuje n-tv szefa Rheinmetall. Jak podkreślił: "Były to tak małe kwoty, że początkowo nawet o tym nie wiedziałem. Natychmiast to zatrzymaliśmy". Zaznaczył jednocześnie, że nie może jednak wykluczyć, że części mogły trafić do Rosji także za pośrednictwem innych podmiotów.