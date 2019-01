Szef Polskiego Związku Łowieckiego podał się do dymisji. Uprzedził ruch ministra?

Piotr Jenoch, szef Polskiego Związku Łowieckiego, podał się do dymisji. Jak można wyczytać na stronie związku, "Łowczy Krajowy został zmuszony do złożenia rezygnacji".

Dlaczego Jenoch podał się do dymisji? Z komunikatu na stronie internetowej PZŁ można sie dowiedzieć, że Łowczy Krajowy został poproszony o złożenie rezygnacji przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Gdyby tego nie zrobił, minister sam by go odwołał.