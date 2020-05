Szef niemieckiej dyplomacji wzywa Polskę i Czechy do otwarcia granic

Szef niemieckiej dyplomacji chce rozmawiać w nadchodzącym tygodniu ze swoimi europejskimi kolegami, by uzgodnić warunki pozwalające na przywrócenie ruchu turystycznego w rozpoczynającym się niedługo sezonie urlopowym.

Koronawirus. Europa z granicami nie jest Europą

Istotą Europy jest swoboda przemieszczania się. Z zamkniętymi granicami Europejczycy przestają ją rozumieć, podkreślił Maas. Celem jest powrót do Europy "takiej, jaką była”. Kiedy miałoby to nastąpić, niemiecki socjaldemokrata nie chciał precyzować, bowiem wszystko zależy od przebiegu pandemii. – Jeżeli sytuacja się pogorszy, przypuszczalnie będzie trzeba się cofnąć – przyznał.

Asselborn: zamknięcie granic było błędem

– To nie było dobre – stwierdził wskazując na 200 tys. pracowników transgranicznych wędrujących codziennie między Luksemburgiem i Niemcami. – Sprowokowało to bardzo, bardzo dużo niechęci – zaznaczył Jean Asselborn. Ale jak zaraz podkreślił, trzeba patrzeć do przodu.