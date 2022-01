Szef GIS: Odnotujemy dziś rekord zakażeń

- Omikron stał się faktem. Odpowiada już za ponad 20 proc. zakażeń. Sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna. Jeśli te trendy by się utrzymały, to w przyszłym tygodniu będzie powyżej 50 tys. zakażeń, i to stanowi ogromne ryzyko dla systemu opieki zdrowotnej - zapowiedział tydzień temu minister zdrowia.