Szef Giftpolu powraca. Znów atakuje byłą pracownicę

"cooooo proszeeeeeeeee". Zwolnienie przez Skype

Cała sprawa rozpoczęła się od wpisu na portalu X. Dziewczyna udostępniła wiadomości, ze swoim szefem, który zwolnił ją przez Skype. Z rozmowy wynika, że pracownica w ciągu swojego dnia w pracy zrobiła 9 grafik. Tłumaczyła, że nadal uczy się nowego programu, ponieważ do tej pory korzystała z innych. Co jak widać, nie spodobało się jej szefowi, który ją zwolnił w dość nieprzyzwoity sposób. "Cooooo proszeeeeeeeee. chyab Pani zartuje. to dziekuje do widzenia. ja nie place za naukę" - czytamy w rozmowie (pisownia została zachowana z oryginalnych wiadomości).