Szef brytyjskiego MON: Zachodnia broń trafiła do Iranu? To nie jest problem

Wallace: to działa w obie strony, zdobyliśmy rosyjską broń

Wyjaśnił, że wyrzutnie pocisków przeciwpancernych NLAW, których kilka tysięcy Wielka Brytania przekazała Ukrainie, są ogromnie skuteczne w wojnie, ale nie są wyposażone w opracowywaną dopiero technologię nowej generacji. - To oznacza, że będą różnice między tym, co Irańczycy - jeśli mają NLAW-y - będą rozwijać i tym, co mamy i to samo dotyczy amerykańskich Javelinów. Tak więc nie jestem szczególnie zaniepokojony. Ale oczywiście było to ryzyko, które podjęliśmy w ramach kalkulacji - wskazał.