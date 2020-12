Szczyt unijny. Unijni liderzy podsumowali spotkanie w Brukseli

- Dzięki temu możemy stawić czoła transformacji cyfrowej oraz zielonej. Możemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz nasze rodziny. COVID-19 był dla wszystkich wielkim szokiem - mówił Charles Michel. - Następnym kluczowym etapem dla Unii Europejskiej będzie nasza zdolność do zarządzania dystrybucją szczepionek. Tak, aby ludzie mogli mieć sprawiedliwy i równy dostęp do nich - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

W konferencji prasowej udział wzięły także kanclerz Niemiec oraz szefowa Komisji Europejskiej. - Musimy jak najszybciej przyjąć ten wynegocjowany budżet w Parlamencie Europejskim. A potem jak najszybciej parlamenty krajowe muszą ten budżet ratyfikować - mówiła Ursula von der Leyen. - Liczymy, że pierwsza szczepionka Pfizera uzyska akceptację do końca tego roku. Czekamy na decyzję EMA. Kolejne specyfiki również będą analizowane; liczymy, że Moderna uzyska dopuszczenie w połowie stycznia - dodała szefowa KE.

Szczyt UE. Jarosław Gowin o wpisie Zbigniewa Ziobry. "Ocena jaskrawo nietrafna"

- Wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni, ale myślę, że mamy prawo do tego aby być zadowolonym z rezultatów - oświadczyła Ursula von der Leyen. Szefowa KE zaznaczyła, że to "dobry dzień dla Europy". - Nie byłoby tego bez stabilnego przywództwa pani kanclerz - zwróciła się do Merkel.