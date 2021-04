Szczere wyznanie polityka: wstyd mi, że staliśmy się "partią memem"

Eurodeputowany PiS Adam Bielan, skonfliktowany z Jarosławem Gowinem był w czwartek gościem Polsat News. - Jestem europosłem i pełnię obowiązki prezesa Porozumienia - zaznaczył na początku. Pytany o to, kto ma rację w sporze w Porozumieniu, gość Bogdana Rymanowskiego zauważył, że "Jarosław Gowin nie odpowiedział do tej pory, dlaczego od trzech lat nie było nowych wyborów władz partii".

Zapowiedział również, że ponieważ poseł Andrzej Sośnierz zmienił przynależność klubową w Sejmie, to władze partii usuną go z ugrupowania. - Decyzję ws. Wojciecha Maksymowicza również podjęły władze partii - dodał.

- Co innego w kraju, co sugerował ostatnio Jarosław Gowin. Jestem przeciw dyskryminacji ze względu na brak szczepień - mówił Bielan w Polsat News.

Koronawirus. Certyfikat szczepionkowy jak paszport

Pytany o Fundusz Odbudowy, Adam Bielan stwierdził, że swoimi działaniami Platforma Obywatelska "proponuje Polexit". - Jest różny wachlarz kar co do głosowania wbrew dyscyplinie klubowej - stwierdził, pytany o to, co stanie się 4 maja, jeśli Solidarna Polska nie zagłosuje za Funduszem Odbudowy.