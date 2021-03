Szczepionka przeciw COVID-19. UE gotowa blokować eksport dawek AstraZeneca

– Ponieważ firma nie honoruje zobowiązań, to nie pozwolimy na eksport. Popieram Włochy, bo AstraZeneca dostarczyła tylko 10 proc. tego, co zakontraktowała do końca I kwartału. Spodziewamy się, że firma zwiększy dostawy. I wtedy będzie to punkt odniesienia dla naszej decyzji o autoryzacji eksportu – powiedziała w poniedziałek von der Leyen.