Szczepionka przeciw COVID-19. EMA: nie dostaliśmy wniosku o autoryzację Sputnika V od Rosji

"Do tej pory Europejska Agencja Leków nie otrzymała wniosku o przyspieszoną ocenę (rolling review) ani o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki Sputnik V (Gam-COVID-Vac) opracowanej przez Narodowe Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Gamalei w Rosji" - czytamy w oświadczeniu przesłanym przez EMA do mediów.