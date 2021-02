Szczepionka na COVID. Wniosek o warunkowe dopuszczenie

Europejska Agencja Leków (EMA) otrzymała właśnie wniosek o pozwolenie na warunkowe dopuszczenie jej do obrotu.

Szczepionkę oceni Komitet EMA ds. Leków dla ludzi (CHMP). Opinia może być wydana do połowy marca 2021 r., pod warunkiem, że przekazane przez firmę wyniki badań, dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i jakości szczepionki, są wystarczająco kompleksowe i rzetelne.

- O ile te dwa pierwsze preparaty, czyli Pfizera i Moderny, bazowały na mRNA, czyli materiał genetyczny, kodujący drobny fragment, który został wprowadzony do komórki immunokompetentnej, która ma zdolność eksponowania, produkowania, stymulowania produkcji przeciwciał i odporności komórkowej. Tam był to materiał genetyczny mRNA, w przypadku szczepionki Johnson&Johnson - podobnie jak i w szczepionce AstraZeneci - jest wektor, który jest adenowirusem pozbawionym aktywności replikacyjnej. Nie ma możliwości namnażania się, ale ma właściwości swoiste, które pozwalają mu się przyłączyć do komórek ludzkich i wprowadzić materiał genetyczny, który koduje z kolei białka, na które odpowiadamy produkując przeciwciała - wyjaśnia profesor Flisiak.