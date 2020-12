Szczepionka na COVID. Jarosław Sachajko: nie zaszczepię się przeciw koronawirusowi

Sachajko zapytany przez portal o to, czy zamierza się zaszczepić, odpowiedział stanowcze: "Nie". - Dopóki nie będzie funduszu odszkodowawczego, który poważnie potraktuje Polaków, to się nie będę szczepił. Przeczytałem ulotkę Pfizera i oni naprawdę za nic nie odpowiadają, więc ja to przechorowałem i nie ma najmniejszego powodu, dla którego miałbym się szczepić - podkreślił.