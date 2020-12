Szczepionka na COVID-19 w UE. Ruszyły pierwsze szczepienia

Szczepionki opracowane przez niemiecką firmę BioNTech i amerykańskiego producenta leków Pfizer ruszyły z hali produkcyjnej w Belgii jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ciężarówki z preparatami dotarły do magazynów na terenie Europy w piątek i w sobotę rano.

Na Węgrzech pierwsza dostawa prawie 10 tys. dawek przybyła ciężarówką wcześnie w sobotę i została przewieziona do Centrum Szpitalnego Południowego Pesztu w stolicy. Pierwsi zaszczepieni to lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia. Preparaty z tej samej dostawy mają trafić do czterech inne szpitali: dwóch w Budapeszcie i dwóch w miastach Debreczyn i Nyiregyhaza.