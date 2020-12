Szczepionka na COVID-19 dla dzieci? Minister Niedzielski zabrał głos

Adam Niedzielski był w piątek gościem TVN24. Minister zdrowia był pytany o program szczepień na koronawirusa, który ma ruszyć w Polsce. Łącznie w naszym kraju ma powstać ok. 8 tysięcy punktów szczepień, w każdej gminie po jednym.

Na pytanie, czy pod koniec stycznia zostanie zaszczepiony pierwszy Polak, minister Niedzielski odparł, że "to niestety nie zależy od jego działania". - Jeżeli zrealizowałby się optymistyczny scenariusz i 29 grudnia byłaby pozytywna decyzja, to pod koniec stycznia będą szczepienia - oświadczył szef resortu zdrowia.

Podczas rozmowy pojawiło się pytanie o dzieci. Czy one też powinny być zaszczepione? - Jeden z pięciu z tych produktów, które są oferowane Polsce, jest dopuszczony do użytku dla dzieci pomiędzy 15. a 18. rokiem życia - tłumaczył minister.

Prowadzący wypytywał również o ferie zimowe 2021. Wspomniał o zarzutach ze strony branży hotelarskiej i rekreacyjnej, która obawia się strat. Proponują, by ferie zimowe zostały wydłużone. - Luzowanie ograniczeń musi być delikatne, żeby nie doprowadzić do trzeciej fali. Ferie to ostatni akt odpowiedzialności przed masowym szczepieniem - odparł Adam Niedzielski.