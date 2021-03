Szczepionka AstraZeneca. Włochy zawieszają szczepienia w całym kraju

Włochy w całym kraju zawieszają szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. To wszystko efekt doniesień m.in. o problemach z krzepliwością u pacjentów. Włoska Agencja Leków tłumaczy, że decyzję podjęto zapobiegawczo. Zawieszenie potrwa co najmniej do momentu, aż stanowisko w tej sprawie zajmie Europejska Agencja ds. Leków - informuje reuters.com.