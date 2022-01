Szczepienie przeciw COVID-19. Wkrótce decyzja ws. trzeciej dawki dla dzieci i młodzieży w wieku 18-12 lat

3 grudnia do Europejskiej Agencji Leków wpłynął wniosek firmy Pfizer-BioNTech o dopuszczenia dawki przypominającej dla młodzieży w wieku 16-18 lat, a 23 grudnia podobny wniosek w sprawie szczepionki dla dzieci od 12 do 15 lat. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował we wtorek EMA połączyła oba te wnioski i prawdopodobnie w połowie stycznia przedstawi swoją rekomendację w tej sprawie.