Szczepienia w Polsce. Rząd zlecił sondaż na temat preparatu AstraZeneca

Przypomnijmy, w ostatnich dniach zaufanie do szczepienia preparatem AstraZeneca gwałtownie spadło. Powód? Informacje, że szczepionka tej firmy może powodować zakrzepicę. W reakcji niektóre państwa Unii Europejskiej zaczęły wycofywać bądź wstrzymywać program szczepień tym preparatem.

W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków zdecydowała, że nie ma powodów, by wstrzymać szczepienia preparatem koncernu AstraZeneca. A w krajach takich jak Wielka Brytania, gdzie stosowana jest głównie szczepionka tej firmy notuje się wyraźny spadek zachorowań i zgonów spowodowanych przez koronawirusa. W podobnym tonie wypowiadał się od początku premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem wielu obserwatorów działań rządu, obawa przed AstraZeneką jest dziś największym problemem urzędników. W ich opinii, zostało nadszarpnięte zaufanie do tego konkretnego preparatu.

To dlatego Kancelaria Premiera od jakiegoś czasu zleca wewnętrzny monitoring programu szczepień w Polsce. Za badanie odpowiedzialny jest Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Aktualny sondaż obejmuje dane z wtorku 23 marca, monitoring zlecany jest co 2-3 dni.

Co wynika z sondażu? Po pierwsze wzrosła liczba chętnych do szczepienia. Z 61 proc. miesiąc temu do 71 proc. obecnie. 48 proc pozytywnie ocenia akcję szczepień (wzrost o 6 proc.).