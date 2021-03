Szczepienia przeciw COVID-19. Michał Dworczyk o zmianach organizacji

Szef KPRM rozpoczął konferencję od informacji o zainteresowaniu szczepieniem preparatem AstraZeneca - Ostatnie 24 godziny są dowodem na to, że wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca - powiedział Michał Dworczyk. Polityk poinformował też, że minionej doby na szczepienie preparatem AstraZeneca zapisało się już ponad milion osób.

Szczepienia na COVID. Dworczyk zapowiada zmiany i kolejną szczepionkę

Polityk apelował, by osoby, które nie trzymają terminu szczepienia przy pierwszej próbie nie zniechęcały się. - W niektórych punktach zainteresowanie szczepieniem jest tak duże, że nie ma już terminów, ale te terminy są na bieżąco uzupełnione. Dlatego apeluję, by w przypadku nieotrzymania terminu, dzwonić jutro, bo nowe terminy będą się pojawiać - dodał.

Dworczyk był również pytany o wytyczne epidemiczne ws. kościołów oraz o to, czy świątynie będą zamykane. - Pragnę zwrócić uwagę, że nie ma żadnej dowolności. Jeżeli idziemy do sklepu spożywczego, to jest tam obowiązek, że jedna osoba może przebywać na 15 mkw. Dokładnie tak samo jest w kościele. Także nie można dyskryminować jednej instytucji kosztem drugiej, dla wszystkich zasady są takie same - powiedział polityk.