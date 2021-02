Szczepienia przeciw COVID-19. "AstraZeneca chroni 100 proc. osób przed ciężkim przebiegiem choroby"

- Podstawą dopuszczenia do obrotu są badania kliniczne. Można dodać, że wymagania Europejskiej Agencji Leków są bardzo wysokie w porównaniu do innych tego typu organów - zapewnił na konferencji prasowej poświęconej szczepionce AstraZeneca szef URL Grzegorz Cessak.

- Każdy, kto przyjmie szczepionkę AstraZeneca, wytworzy przeciwciała i odpowiedź komórkową niezależnie od wieku. Ocena skuteczności u osób powyżej 55. roku życia była utrudniona przez niską liczbę włączonych do badania pacjentów - tłumaczył prezes Cessak.

- Zdecydowaliśmy się na to, żeby szybciej szczepić nauczycieli po to, aby móc jak najszybciej otworzyć szkoły - stwierdził główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Przekonywał, że szczepionka AstraZeneca jest równie skuteczna i równie bezpieczna jak pozostałe.

- Zgodziłbym się z dr. Dzieciątkowskim, który porównał preparaty Pfizera i Moderny do Maybacha, a szczepionkę AstraZeneca do dobrej klasy BMW. Tak to działa, taka jest różnica - tłumaczył prof. Horban.