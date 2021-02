Koronawirus. Nowe informacje ws. szczepionki AstraZeneca. Podano skuteczność po jednej dawce

Uniwersytet Oksfordzki poinformował też, że najnowsze ustalenia decyzji brytyjskiego rządu o wydłużeniu do 12 tygodni okresu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Powodem ma być szybkie zaszczepienie jak największą część populacji.

W przypadku szczepionki firmy AstraZeneca pojawiły się wątpliwości dotyczące skuteczności preparatu wśród osób powyżej 65. roku życia. Rzecznik koncernu podał, że najnowsze analizy wskazują na to, że szczepionka jest odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych.

Wstrząsająca relacja "babci Kasi". Magdalena Sroka komentuje

Niedawno komisja ds. szczepionek berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) zaleciła, by preparat firmy AstraZeneca był obecnie podawany w Niemczech tylko osobom do 65. roku życia. Powodem ma być niewystarczająca ilość danych z badań nad tą szczepionką .

We wtorek w Polsce ogłoszono, że nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. To z kolei nie spodobało się Sławomirowi Broniarzowi ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który napisał na Twitterze, że taki krok to wręcz "eksperyment na nauczycielach". Szef ZNP chciałby, żeby nauczyciele zostali zaszczepieni preparatami firmy Pfizer. Więcej na ten temat przeczytacie w tekście dziennikarza WP, Jana Rojewskiego.