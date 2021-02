Szczepienia nauczycieli i otwieranie szkół. Ofensywa szefa MEN: "Przemek aż się wyrywa"

- Przemek w rządzie walczy jak lew - mówi jeden z ministrów. O co? O jak najszybszy powrót do szkół dzieci z klas 4-8. O testy dla nauczycieli i pracowników oświaty. Wreszcie o to, by jak największa liczba nauczycieli zaszczepiła się możliwie szybko. Szybciej, niż wynikałoby to z ustalonego kilka tygodni temu harmonogramu.