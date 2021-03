Szczepienia na COVID. Rząd planuje radykalne zmiany

Jak się dowiedziała gazeta, od kwietnia do końca czerwca do Polski może trafić 4 mln dawek tej szczepionki.

"Dziennik Gazeta Prawna" podsumował, że w II kw. będziemy mieli do dyspozycji ok. 20–22 mln dawek, co daje nawet 6–7 mln wkłuć miesięcznie. Jeśli te rachuby się potwierdzą, optymistycznie na koniec półrocza może być zaszczepionych łącznie nawet ponad 16 mln Polaków. Pesymistyczny scenariusz to nie mniej niż 10 mln.