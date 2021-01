Szczepienia na COVID pracowników uczelni. Wśród nich szefowa Porozumienia w regionie

Marta Ścisło z PO alarmowała ws. szczepień pracowników lubelskiej uczelni. - Szczepionek nie ma, szczepionek brakuje, seniorzy czekają, a poza kolejką są szczepione osoby w sile wieku, które mogłyby poczekać. Są to pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. W tym tygodniu odbywają się szczepienia. Czy tak być powinno? – mówiła w środę na konferencji prasowej posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło.

Wcisło mówiła, że o sprawie poinformowała ją osoba, która przyszła do jej biura. Miała przekazać, że jej też zaproponowano szczepienie, choć nie ma do czynienia ze studentami pielęgniarstwa i miała w związku z tym dylemat moralny. - Te doniesienia potwierdziłam u trzech innych osób, które w obawie przed utratą pracy chcą pozostać anonimowe - mówiła posłanka w "Dzienniku Wschodnim".

Sprawa trafiła do wojewody. Jak czytamy, ten obiecał zająć się sprawą.

Szczepienie na COVID w Lublinie

Teresa Bogacka, kanclerz WSEI i jednocześnie szefowa lubelskich struktur Porozumienia Jarosława Gowina stanowczo zaprzecza. - Zgłosiliśmy do centralnego systemu tylko i wyłącznie studentów oraz wykładowców kierunku pielęgniarskiego, którzy są uprawnieni do szczepień w grupie zero. Chodzi o 17 wykładowców i 256 studentów - przekonuje.