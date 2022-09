Szczepienia na COVID dla dzieci 5-11 lat. Pfizer Junior od 3 października

Szczepienia dzieci przeciw Covid-19. Kiedy zapisy?

Minister Zdrowia wyjaśnił, że ze względu na stabilną liczbę zakażeń koronawirusem, jest to dobry moment na to, aby ruszyć z kolejną dawką szczepień. Od 3 października wprowadzone zostaną szczepienia pierwszą dawką przypominającą Pfizer Junior dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. E-skierowania mają zostać wystawione w nocy z 2 na 3 października. Łącznie ma to być prawie pół miliona e-skierowań.