Szczepienia na COVID-19. Kolejna granica przekroczona. Dworczyk podał dane

"Wyrazy uznania dla całej kadry zaangażowanej w realizację Narodowego Programu Szczepień! To dzięki Waszej pracy pokonujemy kolejny krok w walce z pandemią osiągając łączną liczbę 9 000 000 wykonanych szczepień. Właśnie startuje rejestracja kolejnego rocznika - 1969" - napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień.

Koronawirus w Polsce. Zapisy na szczepienia dla wszystkich nadchodzą

Kilkadziesiąt godzin temu premier Mateusz Morawiecki wraz z Michałem Dworczykiem odwiedzili Punkt Szczepień Powszechnych w Legnicy. Podczas konferencji prasowej szef rządu przekonywał, że "to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy". Ogłosił, że do 10 maja każdy obywatel powyżej 18. roku życia będzie mógł otrzymać e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19.