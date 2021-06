Szczepienia dzieci na COVID-19. Co powinni wiedzieć rodzice?

Dzieci w wieku 11 lat i młodsze otrzymają mniejszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 niż dorośli. Pfizer zapowiada, że będzie to 10 mikrogramów każdej dawki, w porównaniu do 30 mikrogramów, jaką otrzymują osoby w wieku 12 lat i starsze. Co więcej, Pfizer poinformował, że ​​planuje rozpocząć badanie skuteczności preparatu u dzieci w wieku od 2 do 4 lat, a następnie dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 2 lat z jeszcze mniejszą dawką szczepionki.