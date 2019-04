Szczecin. Zderzenie autobusu z osobówką. Nie żyje jedna osoba, a 15 jest rannych

Tuż przed godziną 18 w Szczecinie na ul. Metalowej autobus miejski zderzył się z osobówką. Rannych zostało 15 osób. Jedna osoba nie żyje.

Na ulicy Metalowej w Szczecinie doszło do czołowego zderzenia autobusu miejskiego linii 66 z samochodem osobowym. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Rannych jest 15 osób. Sześcioro to dzieci. Czwórka z nich jest w ciężkim stanie i została już przetransportowana do szpitala.