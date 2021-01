Szczecin. Tragedia na terenie ogródków działkowych. Nie żyje 70-latek

Do wypadku na terenie ogródków działkowych przy ul. Chopina w Szczecinie doszło ok. godz. 12 we wtorek. 70-letni mężczyzna, jak wynika ze wstępnych ustaleń, prawdopodobnie chciał zakręcić zawór w studzience. Niestety, stracił równowagę i wpadł do niej.