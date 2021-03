Szczecin. Seniorzy wyczekują na szczepienie w długiej kolejce

Coraz więcej osób z terminem szczepień

Jak poinformowała Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka obsługującego punkt szpitala w Pomorzanach, wydłużenie się kolejek dostrzeżono w czwartek. - Po pierwsze szczepimy coraz więcej grup. Niedawno doszły osoby przewlekłe chore oraz służby mundurowe. Po drugie, niestety, ale wiele osób przychodzi dużo wcześniej, a nie na wyznaczoną godzinę. Czasami towarzyszy im więcej niż jedna osoba, co również zwiększa liczbę osób przed wejściem - powiedziała Bartkiewicz w rozmowie z GW.

Rozmówczyni dziennika zapewniła również, że placówka postara się wprowadzić zmiany, które pozwolą na zmniejszenie napięcia w kolejkach przed Netto Areną. - Żołnierze nie mają możliwości weryfikowania, kto na którą godzinę jest zapisany. Muszą ufać podawanym przez pacjentów godzinom. Może się więc zdarzyć, że wcześniej wchodzą osoby, które powinny poczekać na swoją kolej. Zamierzamy to uporządkować tak, aby żołnierze mogli sprawdzić, czy rzeczywiście dana osoba jest zapisana na konkretną godzinę - powiedziała.

Seniorzy narzekają na organizację

Zanim jednak zmiany zostaną wprowadzone do punktów wciąż ustawiać będą się długie kolejki oczekujących. Seniorzy czekający na zabieg nie ukrywają rozżalenia. - Na co dzień się pilnujemy, unikamy skupisk ludzi, nosimy maseczki, z utęsknieniem odliczamy dni do szczepienia na covid, a gdy w końcu przyjeżdżamy, musimy stać w długiej kolejce narażając się na zakażenie - powiedziała jedna z osób w rozmowie z "GW".