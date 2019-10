Szczecin. Molestował śpiącą kobietę na dworcu. Policja publikuje jego wizerunek

Policjanci ze Szczecina opublikowali zdjęcia mężczyzny z nagrań monitoringu i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Mężczyzna podejrzewany jest o seksualne wykorzystanie śpiącej na dworcu PKP kobiety.

Szczecińscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie wykorzystania bezradności kobiety podczas snu i doprowadzenia jej do poddania się innej czynności seksualnej.

Do napaści doszło nocą 15 sierpnia na Dworcu PKP Szczecin Główny. Mężczyzna podszedł do śpiącej na ławce podróżnej i molestował ją. Potem uciekł. Do gwałtu nie doszło.